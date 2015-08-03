Элладская Православная Церковь закрыла свое представительство при Евросоюзе

Агентство Infocatho со ссылкой на информацию агентства KNA сообщило о закрытии представительства Элладской Православной Церкви при европейских учреждениях в Брюсселе.

В Элладской Православной Церкви объяснили закрытие своего представительства при ЕС неудовлетворенностью поведения Евросоюза по отношению к нуждам греческого народа. Кроме того, этот жест Элладской Церкви мотивировался желанием сократить расходы и перераспределить деньги, высвобождаемые в результате упразднения представительства, в пользу бедных жителей Греции.

Решение Элладской Православной Церкви также должно положить конец ее политике в отношении структур Евросоюза, которая прежде сильно осложняла отношения между Афинской Архиепископией и Константинопольской Патриархией. Фанар всегда претендовал на то, чтобы представлять за границей все Поместные Церкви греческого происхождения. Но предшественник нынешнего Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима — Архиепископ Христодул — захотел иметь при Евросоюзе собственное представительство и действовал в этом направлении, оказывая давление на Патриарха Константинопольского Варфоломея, отклоняя его просьбу об открытии представительства Константинопольского Патриархата в Афинах до тех пор, пока его желание не стало реальностью.

sedmitza.ru