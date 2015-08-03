В Антиохийской церкви молятся о мире в Украине

Антиохийская церковь молится о прекращении боевых действий на Донбассе и осуждает церковный раскол на Украине, сказал викарий патриарха Антиохийского и всего Востока, наместник Ильинского монастыря в Швайе (Ливан) епископ Забаданский Константин (Кайял), сообщает РИА Новости.

"Я молюсь о мире в Украине, о том, чтобы люди имели одно сердце и один разум. Как нас учил апостол Павел, для христианства не существует национальностей. У всех у нас одна и та же кровь", — подчеркнул епископ.

Иерарх также отметил позицию Антиохийской церкви по вопросу церковного раскола в Украине. "Мы всегда поддерживаем каноническую церковь", — сказал глава антиохийской делегации.

По словам епископа Забаданского, мирное разрешение конфликта невозможно без любви и взаимопонимания. "Все мы родились из одной крещенской купели, объединены одной святой чашей, надо постоянно помнить об этом", — заключил иерарх.