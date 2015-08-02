Свято-Ильинский храм столицы отмечает престольный праздник

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, престольный праздник отмечает древний храм г. Киева - Ильинская церковь на Подоле, сообщает сайт orthodox-church.kiev.ua .

По случаю праздника Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил в Свято-Ильинском храме Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Дионисий (Константинов), настоятель храма протоиерей Виталий Косовский, священнослужители храма, духовенство Киева и Украины.

Богослужение прошло под открытым небом, перед входом в храм.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой вспомнил житие и ревность святого пророка Илии, а также призвал каждого следовать за Богом.

За Литургией была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

В конце богослужения митрополит Онуфрий поздравил настоятеля, духовенство и верных с престольным праздником.

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Ильинская церковь — первый православный храм, построенный в столице Киевской Руси. По преданию, он выстроен киевскими князьями Аскольдом и Диром. В «Повести временных лет», составленной прп. Нестором Летописцем говорится, что в 945 г., при заключении мирного договора между Русью и Византией, было совершено богослужение в церкви Святаго Иліи. Ильинский храм находился у берегов Днепра и Почайны, к 988 г. был единственным в городе, и крещение киевлян могло совершаться у его стен. Каменную церковь построил в 1692 г. киевский мещанин Петр Гудима.