Предстоятель УПЦ: Каждый должен делать то, что полезно для других

1 августа, в День памяти обретения мощей прп. Серафима Саровского чудотворца, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском монастыре столичного урочища Феофания , сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Белогородский Николай, архиепископ Яготинский Серафим, епископ Макаровский Иларий, епископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, а также духовенство монастыря и столицы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой вспомнил житие и чудотворения прп. Серафима и призвал каждого следовать примеру святого в его любви к Богу.

Предстоятель рассказал, что этого святого знают и почитают православные во всем мире.

«Куда бы ни поехал – в Грецию или в Америку, если принесешь иконочку преподобного Серафима, все знают кто это, знают, что это великий подвижник благочестия». А начал свой путь святой из города Киева, тут он получил благословение у подвижников Киево-Печерских – идти в Саров и там совершать свой монашеский подвиг.

Всем людям преподобный говорил: «Христос Воскресе, радость моя!». Эти слова выражали внутреннее наполнение праведника, «то, что он примирился с Господом, то, что в его душе воскрес Христос», – подчеркнул Предстоятель.

Для саровского подвижника все было в радость, он был способен в ближнем увидеть то лучшее, что есть в каждом человеке. Способность видеть в человеке позитивные стороны дает Божественная благодать, пояснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. А сам преподобный Серафим, называл целью земной жизни любого христианина – стяжать благодать Святого Духа.

Предстоятель на примере притчи о талантах рассказал каким образом человек может стяжать благодать Святого Духа в своей земной жизни.

Предстоятель на примере притчи о талантах рассказал каким образом человек может стяжать благодать Святого Духа в своей земной жизни.

«Каждый человек от Бога получает «таланты», некие способности, на которые он должен «приобрести» себе благодать Святого Духа, благодать спасения. Если мы эти «таланты» правильно употребляем, то мы на них «приобретаем» благодать спасения, – сказал Его Блаженство. – Если человек имеет талант писать картину, петь или мастерить, он должен этот талант употреблять для славы Божьей, на пользу людям, но не на порок». Блаженнейший владыка отметил, что талантливый человек создал оружие, которым люди начали убивать друг друга. Но это неправильное использование дара Божьего: «Каждый должен делать то, что полезно для других».

Только исполнив на земле то, что должно исполнить во славу Божью, подчеркнул Предстоятель, мы обретем благодать Святого Духа и Вечную жизнь. «Спасение, как дар Божий, получит тот человек, который правильно употребил данные ему таланты», – заключил Блаженнейший владыка.