Поведение человека в интернете отражает его духовный мир - глава Информотдела УПЦ

12:46, 31 июля 2015
Православие
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Поведение в интернете, в частности, во время участия в дискуссиях, отражает духовный мир человека.

Об этом сказал глава Информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

голова Інформаційного відділу Української Православної Церкви єпископ Ірпінський Климент,

«То, что происходит в интернете, не просто виртуальная реальность. Эта виртуальная реальность только по отношению к окружающему нас внешнему миру. Но атмосфера интернет-дискуссий очень наглядно и правдиво отражает духовный мир, а порой и психическое здоровье участников таких дискуссий», - отмечает епископ Климент.

При этом владыка отмечает, что случаи, когда внешне воспитанные люди ведут интернет-дискуссии, не стесняясь грубости и пошлости - это показатель серьезных духовных проблем у человека.

«Иногда вся грязь, которая накапливается в душе человека, который не заботится о своем духовном состоянии, выходит наружу в социальных сетях. Например, кому-то не хватает мужества сказать правду в лицо, и он начинает мелко пакостить в интернете, скрывая свое имя под ником. Значит, внутри все это сидит и из-за стыда не всегда имеет возможность выплеснуться наружу. В духовном смысле это показатель серьезных духовных проблем у человека», - подчеркивает священнослужитель.

Епископ Климент отмечает, что троллинг, является абсолютно осознанным грехом, который требует покаяния. По его мнению, за троллингом в интернете стоит человеческая подлость и трусость.

«Кроме зависимостей, которые часто возникают у активных пользователей соцсетей, покаяние распространяется не только на реальные, но и виртуальные образы. Если Господь в Евангелии от Матфея говорит о пагубности греховных помыслов, то, например, так называемый троллинг, является абсолютно осознанным грехом, который требует покаяния», - говорит глава Информационного отдела УПЦ.

Как сообщали СМИ, в Новой Зеландии в июле этого года вступил в силу закон, согласно которому интернет-троллинг признан уголовным преступлением.

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