Поведение человека в интернете отражает его духовный мир - глава Информотдела УПЦ

Поведение в интернете, в частности, во время участия в дискуссиях, отражает духовный мир человека.

Об этом сказал глава Информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

«То, что происходит в интернете, не просто виртуальная реальность. Эта виртуальная реальность только по отношению к окружающему нас внешнему миру. Но атмосфера интернет-дискуссий очень наглядно и правдиво отражает духовный мир, а порой и психическое здоровье участников таких дискуссий», - отмечает епископ Климент.

При этом владыка отмечает, что случаи, когда внешне воспитанные люди ведут интернет-дискуссии, не стесняясь грубости и пошлости - это показатель серьезных духовных проблем у человека.

«Иногда вся грязь, которая накапливается в душе человека, который не заботится о своем духовном состоянии, выходит наружу в социальных сетях. Например, кому-то не хватает мужества сказать правду в лицо, и он начинает мелко пакостить в интернете, скрывая свое имя под ником. Значит, внутри все это сидит и из-за стыда не всегда имеет возможность выплеснуться наружу. В духовном смысле это показатель серьезных духовных проблем у человека», - подчеркивает священнослужитель.

Епископ Климент отмечает, что троллинг, является абсолютно осознанным грехом, который требует покаяния. По его мнению, за троллингом в интернете стоит человеческая подлость и трусость.

«Кроме зависимостей, которые часто возникают у активных пользователей соцсетей, покаяние распространяется не только на реальные, но и виртуальные образы. Если Господь в Евангелии от Матфея говорит о пагубности греховных помыслов, то, например, так называемый троллинг, является абсолютно осознанным грехом, который требует покаяния», - говорит глава Информационного отдела УПЦ.

Как сообщали СМИ, в Новой Зеландии в июле этого года вступил в силу закон, согласно которому интернет-троллинг признан уголовным преступлением.