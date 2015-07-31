Епископ Ирпенский Климент: Владимирские торжества - особое благословение для Украины

Комментарий председателя Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископа Ирпенского Климента по поводу торжеств посвященных 1000-летию блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира.

— Владыка, Вам довелось комментировать прямую трансляцию Крестного хода по каналу «Интер» и принимать участие в молитвенных торжествах 1000-летия блаженной кончины святого князя Владимира. Как Вы можете охарактеризовать эти торжества?

— Для нас было большой радостью, что этот праздник стал всенародным. И то, что в Киеве встретились люди с самых разных регионов, приехавших со всех концов нашего государства – это стало символом духовного единства нашей страны и того, что молитвенные торжества Украинской Православной Церкви являются важным, консолидирующим явлением украинского общества. Мы все были свидетелями чуда, когда собранные на Крестный ход люди, испытывали духовную радость от участия в совместном молебне и богослужении. Не смотря на то, что для паломников многих епархий физически это было даже очень нелегко, были сложности с дорогой, которую нужно было преодолеть по пути в Киев. И погода не очень способствовала. Но на лицах людей можно было увидеть счастье и радость. Это свидетельство действия Святого Духа – когда все собранные во имя Господне ощущают такое незримое блаженство от участия в Таинствах, от участия в совместной молитве.

По приблизительным подсчетам не менее 30-ти тысяч верующих приняло участие в Крестном ходе, впереди которого несли чудотворные иконы. Эти иконы были пронесены центральными улицами Киева, с которыми связаны трагические события в новейшей истории нашего государства. Поэтому Владимирские торжества явились особым благословением для нашей столицы и всей Украины. Все это вселяет надежду на то, что Господь благословит людей своих миром, и что молитва многих тысяч людей, принявших участие в торжествах, Господом услышана. И мир, и благоденствие воцарится в нашей стране.

— Насколько объективно, на Ваш взгляд, освещали эти события светские СМИ?

— Светские СМИ, к сожалению, не всегда объективны по отношению к Украинской Православной Церкви. Порой происходит прямое давление на средства массовой информации с принуждением искажать позицию Украинской Православной Церкви или игнорировать ее при освещении тех или иных событий в жизни страны. Но массовость Крестного хода, который совершился в Киеве, и то, что только за один день к чудотворным иконам в Лавре приложилось около 100 тысяч людей, не могло не найти отражение во многих СМИ. Это было небывалое и великое событие, даже для тех, кто не принимал участие в торжествах.

— Расскажите о Ваших впечатлениях во время прямой трансляции, которую Вы комментировали.

– Конечно, было очень волнительно осуществлять комментарий на Владимирской горке, когда включили камеры и звук. Мы пытались оценить масштаб происходящего, глядя сверху на море людей, которому не было видно конца и края – все это преисполняло радостью. И Господь дал какие-то слова, чтобы передать атмосферу на Владимирской горке для тех людей, которые не смогли приехать в Киев и стать участниками этих торжеств. Очень трогательно было комментировать и трансляцию Божественной литургии в день праздника. Погода внесла свои коррективы, лил дождь, пришлось совершать богослужение в Успенском соборе, а не на площади, как планировалось ранее. Но, не смотря на тесноту и то, что многие остались вне храма и слушали службу из радио-усилителей, поражали лица людей, которые стояли под проливным дождем, молились, осеняя себя крестным знамением, на всех лицах было выражение духовной радости. Все это вместе свидетельствовало о той особой духовной атмосфере, которая царила во время праздника.

— 27 лет назад на 1000-летие Крещения Руси тоже шел проливной дождь. Такое интересное совпадение…

— Да, на 1000-летие Крещения Руси в 1988 году тоже шел очень сильный ливень. И старые священники, и люди, которые помнят это, проводили аналогию в погодных условиях. Конечно, любое проявление погоды мы воспринимаем как милость Божью. Накануне стояла многодневная засуха и страшная жара, а потом пошел такой обильный летний дождь. Это не огорчило, а наоборот – возрадовало людей, которые воспринимали его как благодатную росу.

Пресс-служба Киевской митрополии

фото mitropolia.kiev.ua