Митрополит Онуфрий выразил соболезнования в связи с убийством священника и монахини

В связи с убийством священника Романа Николаева и монахини Алевтины (Кравчук) Блаженнеший митрополит Онуфрий направил соболезнование настоятельнице Свято-Вознесенского Флоровского женского монастыря игумении Антонии, а также матери и жене покойного отца Романа Николаева.

В своих соболезнованиях по поводу насильственной гибели монахини Алевтины Блаженнейший Владыка подчеркнул, что эта трагедия является не победой в жестокости и ненависти, а веры и смирения. Именно этими добродетелями украсила свою душу монахиня Алевтина. Страдания, которые она испытала перед своей кончиной, увенчали путь ее земного подвига, из которого более десяти лет она провела в Флоровском монастыре.

Обращаясь к матери отца Романа Николаевой Татьяне Васильевне, а также к его жене Николаевой Татьяне Юрьевне, Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что трудно найти человеческие слова, которые бы смогли осушить слезы матери и вдовы. Эту силу имеют только слова нашего Господа, который сказал: «Кто верует в Меня, имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47). Те, кто хотели выстрелом убить отца Романа, на самом деле ошиблись, потому, что его страдальческая смерть является началом вечной жизни. Ради него отец Роман в сознательном возрасте выбрал путь служения Богу и Его Православной Церкви. Он запомнится всем, кто его знал добрым и любящим пастырем.

«Молим нашего Всещедрого Бога, чтобы он принял токи крови убиенного иерея как очищение от всех его грехов и сподобил его предстояния перед Престолом Господним в Небесных обителях», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Официальный сайт УПЦ