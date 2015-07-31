Наместник Почаевской Лавры и духовенство Луганской епархии встретились с представителями Миссии ОБСЕ

29 июля в Луганске состоялась встреча представителей мониторинговой миссии ОБСЕ с секретарем Луганской епархии – протоиереем Георгием Иващуком – и местным духовенством.

Во время встречи были обсуждены вопросы о возможности снятия гуманитарной блокады Луганска, в результате которой люди, проживающие в сельскохозяйственных регионах, таких как Станица Луганская, Счастье,Трехизбенка и другие, не могут реализовывать выращенную продукцию.

Представители Миссии поблагодарили секретаря епархии и духовенство за гостеприимство и любезно предоставленную информацию, а также выразили надежду, что и в будущем Луганская епархия плодотворно сотрудничать в этом направлении с Миссией ОБСЕ.

В тот же день в Свято-Успенской Почаевской Лавре наместник обители митрополит Почаевский Владимир встретился с представителями Миссии ОБСЕ.

Владыка Владимир рассказал наблюдателям Миссии о непростой ситуации вокруг Почаевской Лавры и о подготовке к празднованию престольного праздника, который состоится 5 августа. Также в ходе беседы Его Высокопреосвященство рассказал о захвате храмов УПЦ представителями других конфессий, разжигании розни и проявлении ущемления прав верующих УПЦ в селах, расположенных недалеко от Почаева.

Наблюдатели миссии ОБСЕ поблагодарили владыку наместника за предоставленную информацию, а также выразили надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

church.ua