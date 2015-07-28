15 тысяч человек приняли участие в крестном ходе УПЦ КП к памятнику князю Владимиру

Около 15 тысяч человек со всей Украины приняли участие в торжественном крестном ходе оУПЦ КП т Владимирского собора Киева к памятнику крестителю Руси князю Владимиру на Владимирской горке по случаю 1027-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Как сообщил УНИАН представитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), традиционный крестный ход завершился возле памятника князю Владимиру.

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходят мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летия упокоения Святого Равноапостольного Князя Киевского Владимира Великого – создателя средневекового европейского государства, крестителя Руси-Украины.

Ранее утром президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном молебне по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летия упокоения князя Киевского Владимира Великого.

Службу провел Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Позже сегодня глава государства примет участие в торжественном заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций «Закон и благодать Земли Украинской».

Вечером на Михайловской площади при участии Порошенко состоится художественная программа.