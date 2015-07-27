Блаженнейший Онуфрий во время крестного хода почтил память погибших на Майдане

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время крестного хода в Киеве с 8-ю иконами Божией Матери помолился за упокой погибших соотечественников в феврале 2014 года во время трагических событий на Майдане.

Как сообщает Центр информации УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий возложил цветы на улице Грушевского и спел "Вечная память" погибшим.

После памяти Предстоятель УПЦ крестным ходом, который шел от Владимирской горки, отправился в Киево-Печерскую лавру.

Как сообщал Центр информации УПЦ, сегодня на Владимирской горке в Киеве состоялся молебен, который возглавил Блаженнейший Онуфрий в сослужении представителей Поместных Православных Церквей мира. В крестном ходе от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру с 8-ю чудотворными иконами Богородицы приняли участие около 20 тыс верующих - киевлян и паломников со всей Украины.

Сегодня вечером в Киево-Печерской лавре состоится Всенощное бдение, во время которого иконы будут доступны для поклонения. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре совершиться праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.