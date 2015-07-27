В Киеве состоялся крестный ход, в котором приняли участие около 20 тыс верующих УПЦ (фото)

В Киеве состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, заместитель руководителя Отдела внешних связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что верующие прошли от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

«Крестный ход - значимое событие, ведь в нем принимают участие около 20 тысяч верующих киевлян и паломников из разных уголков Украины. Очень важно, что люди, которые проживают в разных регионах Украины, увидели в этом крестном ходе друг друга, вместе молятся за мир и единство в нашей стране», – отметил Данилевич.

Перед этим в 14.00 на Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому состоялась встреча 8-ми чудотворных икон Божьей Матери, которые привезли из разных регионов Украины, и торжественный молебен к 1000-летию успения князя Владимира.

После прибытия в Киево-Печерскую лавру на площади перед Успенским собором начнется всенощное бдение, во время которого иконы будут доступны для поклонения.

28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.