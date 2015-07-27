В УПЦ предостерегают от возможных провокаций во время мероприятий к 1000-летию преставления князя Владимира

Во время молебна на Владимирской горке 27 июля, в котором примут участие около 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви, возможны провокации, направленные против УПЦ и ее верующих.

Об этом говорит председатель административного аппарата Киевской Митрополии архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«27-28 июля будет происходить кульминация всех торжеств к 1000-летию преставления князя Владимира. 27 июля в 14.00 будет совершаться молебен на Владимирской горке, куда ожидается прибытие большого количества наших прихожан из разных епархий УПЦ. Собраний подобного масштаба ранее у нас не проводилось, поэтому, не исключаем,это может стать поводом для провокаций против УПЦ», – отмечает отец Виктор.

По его словам, по отношению к верующим УПЦ, могут быть проявления агрессии или кто-то может пытаться спровоцировать людей на какие-то действия, которые бы выставили УПЦ в негативном свете.

«Мы призываем всех к ответственности и пониманию масштабности этого события, чтобы все люди, которые приедут на молебен, были весьма осторожны. Если будут попытки втянуть верующих в столкновения и противостояния, этого нужно всячески избегать», – подчеркивает председатель административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ.

Как сообщал Центр информации УПЦ, семь чудотворных икон Божией Матери 27 июля в 14.00 будут принесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь 1000-летия преставления святого князя Владимира, после которого крестным ходом святыни перенесут в лавру. В 17.00 начнется всенощное бдение. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.