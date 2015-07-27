К 7 чудотворным иконам, которые прибыли в Киев, добавилась "Троеручица-Бердянская"

К 7 чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, которые привезут на Владимирскую горку 27 июля по случаю 1000-летия преставления князя Владимира, присоединится икона «Троеручица-Бердянская».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на главу Административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), икона уже доставлена в Киев.

На торжества 27-28 июля в Киев также привезены семь чудотворных икон Божией Матери «Песчанская» (Изюм, Харьковская область), «Почаевская» (Почаев, Тернопольская область), «Касперовская» (Одесса), «Зимненская» (Волынь), «Ахтырская» (Ахтырка, Сумская область), «Святогорская» (Святогорск, Донецкая область) и «Призри на смирение» (Киев).

По словам архимандрита Виктора, когда появилась идея привезти в столицу чудотворные иконы, к их количеству никто не привязывался.

«Когда определили самые почитаемые святыни, которые есть в Украине, вышло семь икон. Впоследствии к ним была присоединена «Троеручица-Бердянская». Ведь эта икона была прославлена совсем недавно – в мае этого года», – отмечает архимандрит УПЦ.

Также отец Виктор рассказал о чудесных исцелениях по молитвам перед иконой «Троеручицы-Бердянской».

«В XIX веке она была приобретена братьями Василием и Иосифом Кочубей на Афоне и передана в дар Петропавловскому храму. Вскоре по молитвам перед иконой стали происходить чудесные исцеления. Новые случаи чудотворной помощи, связанной с «Троеручицей», стали основанием для решения Священного Синода УПЦ в июне прошлого года благословить установление в пределах Бердянской епархии празднование в честь этой иконы», – говорит священнослужитель.

Как сообщал Центр информации УПЦ, чудотворные иконы Божией Матери 27 июля в 14.00 будут принесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь 1000-летия преставления святого князя Владимира, после которого крестным ходом святыни перенесут в Киево-Печерскую лавру. Сразу после прибытия в лавру, на площади, перед Успенским собором, начнется Всенощное бдение, во время которого иконы будут доступны для поклонения. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре будет совершаться праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.