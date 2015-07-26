В УПЦ прокомментировали покушение на священника в Киеве

Настоятель киевского храма мученицы Татьяны иерей Роман Николаев, на которого в ночь с 25 на 26 июля было совершено покушение, сейчас находится в очень тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из столичных больниц.

Об этом рассказал глава Информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

«Как сообщает милиция, двое неизвестных подстерегали отца Романа у его подъезда. Дождавшись священника, воры огнестрельным оружием, нанесли ему ранения в область головы. То есть, это был прицельный выстрел. Отца Романа при этом не ограбили. Злоумышленники оставили священника истекать кровью на лестнице в подъезде», – отмечает епископ Климент.

По его словам, отец Роман известен как добрый священник, которого любят прихожане.

«Отец Роман сейчас находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Врачи не дают никаких гарантий. Пули, которые остались в черепной коробке, задели жизненно важные части мозга. Они так и не были изъяты, потому что врачи боятся, что это приведет к летальному исходу. Мы молимся, чтобы Господь исцелил отца Романа, и поддерживаем его семью. Также надеемся, что милиция непредвзято разберется и найдет всех виновных в этом преступлении, которое шокировало киевлян».

Как сообщалось, одна из версий нападения на священника – визит квартирных воров. Сейчас правоохранители выясняют детали преступления.