В Киев 27 июля приедут представители четырех Поместных Православных Церквей

На торжества 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира приедут представители четырех Поместных Православных Церквей – Польской, Болгарской, Румынской, Чешских земель и Словакии. Об этом рассказал заместитель председателя Отдела внешних связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молитва на Владимирской горке консолидирует украинское общество – Управляющий делами УПЦ

«Это означает, что Украинская Православная Церковь является канонической, то есть легитимной, признанной мировым православием. То, что к нам едут, в частности, церковные представители соседних стран, также демонстрирует, как тесно переплетаются исторические пути наших народов. Они едут, чтобы разделить с нами праздничную радость – так же, как и мы разделяем с ними радость их праздников. Например, в мае этого года Блаженнейший митрополит Онуфрий находился в Болгарии, где принимал участие в праздновании 1150-летия крещения этой страны», – отмечает отец Николай.

По его словам, каждый юбилей побуждает оглянуться назад и сделать определенные выводы за прожитый период.

«К сожалению, 1000-летие преставления князя Владимира мы встречаем не в лучшем состоянии, ведь украинское православие разделено, а на востоке нашего государства - война. Князь Владимир был князем единства, он объединил все княжества и принял христианство, и тогда у нас была единая Православная Церковь. То есть завещание князя Владимира состоит в том, чтобы и мы сегодня пытались преодолеть все наши разделения», – подчеркивает протоиерей УПЦ.

Как сообщал Центр информации УПЦ, семь чудотворных икон Божией Матери 27 июля в 14.00 будут принесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь 1000-летия преставления святого князя Владимира, после которого крестным ходом святыни перенесут в лавру. В 17.00 начнется всенощное бдение. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.