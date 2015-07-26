В Святогорске 29-30 июля состоится празднование Святогорской иконы Божией Матери
29-30 июля в Святогорской лавре состоятся торжества по случаю празднования Святогорской иконы Божией Матери.
"Сегодня всем нам необходима совместная молитва перед чудотворным образом Богоматери Святогорской о даровании мира, сил, терпения и благословения Божиего нашей земле! Приглашаем всех вас, верных чад и богомольцев, почитателей Святогорской иконы Богородицы, 29-30 июля прибыть на празднование Ее торжества в Святые Горы!", - сообщается на сайте обители.
Расписание богослужений 29-30 июля
29 июля, среда
12.00 — трапеза
13.00 – 9-й час, малая вечерня с акафистом Божией Матери
16.30 – чин исповеди
17.00 – всенощное бдение
23.00 – полунощница
30 июля, четверг
5.00 – 3-й, 6-й часы и ранняя литургия в Покровском храме
7.00 – водосвятный молебен Божией Матери у фонтана
8.00 – чтение часов
8.30 – архиерейская встреча и Божественная литургия в Успенском соборе. По окончании литургии состоится крестный ход с чудотворной иконой на монастырскую площадь, где будет совершено молебное пение Божией Матери.