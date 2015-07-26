В Святогорске 29-30 июля состоится празднование Святогорской иконы Божией Матери

29-30 июля в Святогорской лавре состоятся торжества по случаю празднования Святогорской иконы Божией Матери.

"Сегодня всем нам необходима совместная молитва перед чудотворным образом Богоматери Святогорской о даровании мира, сил, терпения и благословения Божиего нашей земле! Приглашаем всех вас, верных чад и богомольцев, почитателей Святогорской иконы Богородицы, 29-30 июля прибыть на празднование Ее торжества в Святые Горы!", - сообщается на сайте обители.

Расписание богослужений 29-30 июля

29 июля, среда

12.00 — трапеза

13.00 – 9-й час, малая вечерня с акафистом Божией Матери

16.30 – чин исповеди

17.00 – всенощное бдение

23.00 – полунощница

30 июля, четверг

5.00 – 3-й, 6-й часы и ранняя литургия в Покровском храме

7.00 – водосвятный молебен Божией Матери у фонтана

8.00 – чтение часов

8.30 – архиерейская встреча и Божественная литургия в Успенском соборе. По окончании литургии состоится крестный ход с чудотворной иконой на монастырскую площадь, где будет совершено молебное пение Божией Матери.