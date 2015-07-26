В Киеве неизвестные дважды выстрелили в голову священнику УПЦ

В ночь на 26 июля в Киеве на площади Героев Сталинграда неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма вмч. Татьяны Оболонского благочиния столицы иерею Роману Николаеву.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, преступники дважды выстрелили в голову священнику. После двух пулевых ранений священник жив, но его состояние тяжелое.

По предварительной информации, преступников было двое. После нападения они убежали, а священника на ступеньках его дома нашла соседка. Она и вызвала милицию и скорую.

Одна из версий нападения – визит квартирных воров. Сейчас полиция выясняет детали преступления.