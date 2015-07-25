На Тернопольщине могилу воина АТО – верующего УПЦ, окружили представители УПЦ КП

На Тернопольщине, в селе Залесцы, 25 июля, в годовщину гибели сержанта 140-го отдельного центра ССО Андрея Чабана – верующего УПЦ, могилу воина окружили представители УПЦ КП во главе с архиереем с намерением отслужить панихиду.

Как сообщает настоятель Свято-Покровского храма УПЦ протоиерей Андрей Гарасим, после панихиды по Андрею Чабану в храме, жители села крестным ходом направились к кладбищу, где встретили группу представителей УПЦ КП.

“В этот день мы чествовали память погибшего воина, нашего прихожанина, молитвенно поддерживали родителей и близких. По благословению наместника Почаевской лавры на богослужении пел лаврский хор.

С начала лета 2014 года Андрей находился в зоне боевых действий, просил мать молиться за него. Ведь еще мальчиком он был у нас на богослужениях в храме.

Когда крестным ходом мы направились к кладбищу, оказалось, что вокруг могилы выстроились представители УПЦ КП во главе со своим архиереем, с твердым намерением служить.

Мать и отец погибшего Андрея, односельчане, попросили дать возможность отправить литию и освятить памятник погибшего воина священникам УПЦ. Через некоторое время инцидент был исчерпан”, - рассказал протоиерей Андрей Гарасим.

Центр информации УПЦ