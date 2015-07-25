Митрополит Онуфрий в США: Главным миссионерским фактором является действие Святого Духа (укр.)

23 липня під час зустрічі з місцевою громадськістю, духовенством та віруючими Православної Церкви в Америці Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій виступив іздоповіддю про актуальні питання розвитку православного місіонерського служіння в світі та, зокрема, у Північній Америці та Україні.

Відзначаючи, що православне місіонерське служіння у сучасному світі включає в себе велику кількість аспектів, від яких залежить успіх проповіді, та навівши відповідні приклади, Блаженніший владика підкреслив першочергову важливість для будь-якого місіонера надбання благодаті Святого Духа. «Сьогодні, в час різноманітних криз і розчарувань, котрі дезорієнтовують сучасну людину і не рідко приводять її до відчаю, надзвичайно важливим завданням Єпископа і Священика є – являти приклад благочестя і життя у благодаті Святого Духа», – сказав Первосвятитель. За словами Його Блаженства саме благодать Божа дає можливість людині знаходити правильні відповіді на питання, які неможливо вирішити ані сучасною наукою, ані економікою, чи політикою.

Звертаючись до конкретних прикладів такого служіння, Блаженніший владика згадав діяльність святого патріарха Тихона (Бєлавіна) в бутність останнього архієпископом РПЦ в Америці. Митрополит Онуфрій відзначив, що відмінністю місіонерського служіння святителя Тихона був переклад богослужінь англійською мовою та залучення ініціативи широких верств віруючих до життя Церкви. «Мова молитви відрізняється від побутової мови, – зазначив Предстоятяль, – і вона є такою, що підносить церковне життя над буденністю. Інше діло проповідь – вона повинна виголошуватись на сучасній мові, що допомагає людині зрозуміти догмати Церкви, її історію та особливості духовного життя».

Продовжуючи доповідь, Його Блаженство, торкнувся проблематики умов Місії Церкви в Україні. Блаженніший владика зазначив, що збройне протистояння в українському суспільстві є конфліктом різних політичних ідеологій, і тому «відповіддю Церкви на ці виклики стало прагнення піднятись над швидкоплинними ідеологічними та політичними уподобаннями».

«На політичній основі людей можна лише розділити, в той час, як поєднати людей може лише Христос», – підсумував Предстоятель УПЦ.

Офіційний сайт УПЦ