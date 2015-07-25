Расписание прямых трансляций праздничных мероприятий к 1000-летию со дня преставления князя Владимира

По случаю 1000-летия со дня успения святого равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси будут проходить прямые трансляции основных праздничных мероприятий.

27 июля в 14:00 на телеканале «Интер» прямая трансляция Молебна на Владимирской горке в Киеве возле памятника князю Владимиру.

На этот раз молебен будет особенно торжественным. В Киев привезут семь наиболее почитаемых в Украине святынь – чудотворных икон Божией Матери, – которые впервые будут одновременно находиться в столице. Так же на месте молебна будут находиться частицы мощей святого князя Владимира.

Торжественный молебен на Владимирской горке возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении представителей Поместных Церквей мира. Ожидается, что на молебен прибудут тысячи верующих киевлян и паломников со всей Украины.

После молебна крестным ходом с Владимирской горки чудотворные иконы доставят в Киево-Печерскую лавру.

28 июля в 09:00 смотрите на телеканале «Интер» трансляцию Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

28 июля с 9.30 до 10.00 слушайте прямую трансляцию богослужения из Киево-Печерской лавры на Украинском радио Национальной радиокомпании Украины.

Кроме того, в понедельник, 27 июля, в ночном эфире, в 04:10, телеканал «Интер» покажет документальный фильм собственного производства «Крещение».

Официальный сайт УПЦ