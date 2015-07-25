В Греции закровоточила икона святой великомученицы Ирины

Невероятное количество откликов со всей Греции, да и всего мира, получила новость о кровоточащей иконе, находящейся в храме святой Ирины в Вафи (о. Самос).

Поговорив с сотрудниками митрополии Самоса, Romfea выяснила, что речь идет не об иконе Божией Матери, как сообщалось первоначально, а об уникальном образе святой великомученица Ирины, находящемся здесь с 1970 года, когда была открыта церковь.

Как сообщили источники в митрополии, о чуде было сообщено в мае этого года, с этого момента за явлением внимательно наблюдали, пытаясь понять, чтобы это могло значить.

В Союзе дружинников полиции Самоса рассказали, что чудо было замечено еще в ноябре прошлого года, когда из правого глаза святой Ирины появилась слеза.

Три месяца спустя, в феврале 2015 года, опять заметили слезу, уже из левого глаза святой. Но в мае явление повторилось с большим количеством жидкости, тогда и стало ясно, что слезы похожи на кровь.

Тогда и было сообщено в митрополию, а за явлением стали пристально наблюдать.

Митрополия Самоса, из-за большого внимания народа со всех частей Греции к настоящему явлению, возможно, на следующей неделе даст официальное объявление о времени возможного посещения храма, чтобы все желающие могли поклониться священному образу.

pravoslavie.ru