В УПЦ рассказали об особенностях встречи чудотворных икон в Киеве 27 июля

Благодатность 7 чудотворных икон, которые будут привезены на Владимирскую горку 27 июля, побуждает многих верующих приехать в Киев, чтобы помолиться перед святынями. Об этом говорит председатель административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Пресвятая Богородица помогла многим людям, которые молились перед чудотворными иконами Божией Матери. Осознание особой благодати и присутствия Божией Матери через эти святыни побуждает многих верующих нашей Церкви приехать 27 июля на Владимирскую горку, чтобы помолиться перед наиболее почитаемыми святынями нашей Церкви», – отмечает отец Виктор.

Также он напоминает, что каждая из икон имеет свою историю.

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«В разные времена к ним направлялось огромное количество людей. Молитвы перед этими святынями, которые объединяли множество верующих в прошлом, объединяют нас и сейчас. Конечно, каждый будет молиться о чем-то своем, но я уверен, что практически у всех на устах молитва о прекращении войны в нашей стране, о примирении всех людей и о мирном небе над нашей землей», – говорит священнослужитель.

Как сообщалось, на Владимирскую горку 27 июля будут привезены иконы «Касперовская», «Святогорская», «Ахтырская», «Почаевская», «Зимненская», «Песчанская» и «Призри на смирение».