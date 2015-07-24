УПЦ объединяет украинцев с противоположными политическими взглядами – выступление Блаженнейшего Онуфрия в США

Верными Украинской Православной Церкви есть люди, которые придерживаются различных, а часто и диаметрально противоположных политических взглядов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, это отметил Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в выступлении перед православными верующими США в рамках 18-го Всеамериканского Собора, комментируя ситуацию в Украине.

«Нашими верными являются люди, которые придерживаются различных, а часто и диаметрально противоположных политических взглядов на восприятие прошлого и понимание путей будущего развития страны. А потому ответом Церкви на эти вызовы стало стремление подняться над сиюминутными идеологическими и политическими предпочтениями», – подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

Война на Востоке Украины, по его словам, стала следствием конфликта различных политических идеологий.

«Это стало болезненным опытом для нашей Церкви, которая объединяет православных христиан во всех частях нашей страны. Нашими верными есть как украиноязычные, так и русскоязычные граждане Украины. Нашими верными являются и русины на Закарпатье и румыны и молдаване на Буковине и Одесщине, и многочисленное русскоязычное население на Донбассе, в Крыму и много других национальных меньшинств», – отметил Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, 18 июля начался визит Блаженнейшего Онуфрия в США к многомиллионной украинской пастве.