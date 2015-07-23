Киевские духовные школы поздравили ректора КДАиС митрополита Антония с днем ангела

23 июля, в день памяти преподобного Антония Печерского, учащие и учащиеся Киевской духовной академии и семинарии поздравили ректора КДАиС, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского Антония с днем тезоименитства.

По окончании праздничной Литургии, которую в этот день в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры в сослужении сонма архиереев возглавил митрополит Антоний, духовенство, сотрудники, учащие и учащиеся Киевских духовных школ пришли поздравить владыку ректора с днем памяти его небесного покровителя прп. Антония Печерского.

От лица профессорско-преподавательской корпорации и студентов старший помощник ректора по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр поблагодарил митрополита Антония за неустанное попечительство духовными школами и пожелал сил, здравия и Божьей помощи на многие и благие лета.

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