В Киево-Печерской лавре торжественно отметили День памяти преподобного Антония Печерского (фото)

23 июля, в День памяти преподобного Антония Печерского в Успенском соборе Киево-Печерской лавры была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

После чтения Святого Евангелия митрополит Антоний обратился ко всем присутствующим за богослужением со словами проповеди.

После одпуста наместник Лавры митрополит Павел поздравил управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония с Днем тезоименитства. Отметив многолетние неустанные труды именинника, владыка Павел от имени всех присутствующих пожелал Его Высокопреосвященству долгих и благословенных лет жизни и молитвенного предстательства преподобного Антония и всех Печерских святых. В свою очередь митрополит Антоний поблагодарил владыку наместника, архиереям, духовенству, насельникам и прихожанам лавры за совместную молитву и теплые слова поздравлений.

Также митрополит Павел поздравил председателя Синодального информационного отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента с Днем Архиерейской хиротонии.

По окончании поздравлений состоялся крестный ход к Ближним пещерам, где была совершена молитва перед иконой преподобного Антония Печерского.

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