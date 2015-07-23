Молитва на Владимирской горке консолидирует украинское общество – Управляющий делами УПЦ

Соборная молитва, которая состоится 27 июля на Владимирской горке в Киеве с участием прихожан Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины, консолидирует украинское общество.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы будем особенно молиться князю Владимиру и Богородице в ее почитаемых иконах, которые будут привезены в Киев из разных регионов страны – с востока, запада, юга, севера. Это также будет свидетельством того, что УПЦ объединяет нашу страну», – сказал митрополит Антоний.

Ожидается, что в молебне на Владимирской горке и крестном ходе примут участие около 20 тысяч верующих.

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Митрополит Антоний выразил надежду, что такая всеукраинская молитва будет услышана Богом, и в Украине воцарится долгожданный мир.

«Только мирное общество может думать о своем будущем. Когда же вокруг война и вражда, речь, разумеется, только о выживании. А мы должны думать о будущем своей Родины, и, конечно, Церкви, которая сохраняет православные традиции и каноны с того момента, как князь Владимир крестил Киевскую Русь».

Как сообщал Центр информации УПЦ, семь чудотворных икон Божией Матери 27 июля в 14.00 будут принесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь 1000-летия преставления святого князя Владимира, после которого крестным ходом святыни перенесут в лавру. В 17.00 начнется всенощное бдение. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия. Поклониться чудотворным иконам можно будет 27 и 28 июля.