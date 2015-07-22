В УПЦ вышел научный альманах "Афонское наследие"

Первый выпуск научного альманаха «Афонское наследие» («The Athonite Heritage») вышел в свет в рамках издательских проектов Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ).

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главного редактора альманаха – директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило, на страницах издания впервые авторитетные ученые из разных стран рассматривают историю взаимоотношений Киевской Руси и стран Центрально-Восточной Европы с мировым центром православного монашества и мистицизма на Афоне.

В первом выпуске альманаха опубликованы материалы международной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», которая состоялась в Чернигове 28-29 ноября 2014 г. Альманах посвящен 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и 220-летию преставления преп. Паисия Величковского (+28 ноября 1794 г.).

По словам Сергея Шумило, выпуск направлен на системное и разностороннее освещение истории и духовно-культурного наследия Святой Горы Афон в развитии славянских стран и Киевской Руси. Также он призван расширить представления о тысячелетней духовной и культурной связи Киевской Руси и Афона, о влиянии афонских традиций на духовную, культурную и даже политическую жизни славянского мира.

Альманах открывается приветственным словом Принца Уэльского Чарльза, который является почетным председателем Международного общества «Friends of Mount Athos» (Великобритания).

В состав редколлегии альманаха входит профессор Оксфордского университета митрополит Каллист (Уэр) из Великобритании.

Количество страниц – 512, имеется большое количество цветных иллюстраций. Альманах рассчитан на ученых, преподавателей, священнослужителей, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется церковной историей и афонским наследием.

Издан альманах по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Рекомендован к печати рецензионной комиссией УПЦ (ВВ 01-15-05-14) и ученым советом Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко.