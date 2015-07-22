Совет Церквей предостерегает власть от посягательства на семейные ценности в новой Конституции

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций повторно обратился к Президенту Украины, Конституционной Комиссии и Верховной Раде с разъяснением своей позиции в защиту традиционных семейных ценностей.

Обращения направлены за подписью Председателя ВСЦиРО, руководителя Церкви адвентистов седьмого дня Виктора Алексеенко, сообщает Институт религиозной свободы.

По мнению религиозных деятелей, предложенные Конституционной Комиссией новые формулировки положений о правах и свободах человека "включают в себя серьезные угрозы для института семьи в Украине, традиционных для украинского общества взаимоотношений супругов как союза мужчины и женщины, создают почву для легализации однополых партнерств (в частности, через введение понятия "генетических характеристик" в статью о запрете дискриминации), что неприемлемо для нравственного здоровья и естественного развития общества".

Речь идет о статьях 28 и 42 проекта Конституции Украины в редакции Рабочей группы по правам, свободам и обязанностям человека и гражданина Конституционной Комиссии.

По убеждению Совета Церквей, "аргументация таких сомнительных предложений ссылками на европейский опыт неуместна, ведь в странах Европейского Союза есть противоположные взгляды на вопросы антидискриминационного законодательства, брака и семьи, правовых возможностей для представителей сексуальных меньшинств".

В своих обращениях ВСЦиРО подчеркивает необходимость учета тем или иным образом основ самобытности и традиционных для украинских граждан принципов человеческих взаимоотношений, отраженных в поправках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к Конституции Украины.

"Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предостерегает как членов Конституционной Комиссии, так и Верховную Раду Украины от принятия упомянутых выше конституционных норм, которые угрожают ввергнуть украинское государство в пропасть греха аморальности, разрушения семьи как базового института общества и популяризации неестественных для человеческой личности отношений между лицами одного пола", – отмечается в письмах ВСЦиРО к представителям власти.

Для обсуждения этих и других актуальных вопросов ВСЦиРО обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о личной встрече с главами церквей и религиозных объединений.

Говоря о конституционном процессе, доцент кафедры конституционного права Львовского национального университета им. Ивана Франко, основатель Центра конституционных инициативСергей Резник считает неверным подход, когда общие проблемы правосудия и прав человека были ошибочно определены в качестве приоритетных при создании Конституционной комиссии.

"Очевидно, что и правосудие, и права человека страдают в первую очередь не от проблем, связанных с текстом Конституции, а от коррупции и отсутствия политической воли, борьба с которыми должна вестись на совершенно ином уровне, никакие изменения в Основной закон существенно не могут них повлиять", – подчеркнул ученый.

Как сообщал ИРС, в марте 2015 года Президент Украины создал Конституционную Комиссию и возложил на неё задачи по обеспечению широкого общественного и профессионального обсуждения предложений по проведению конституционной реформы в Украине.

В июне 2015 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций присоединился к процессу конституционной реформы и сформулировал свои предложения в Основной Закон Украины.