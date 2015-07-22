УПЦ на Житомирщине организовала лагерь для детей, родители которых находились или погибли в зоне АТО

Житомирская епархия УПЦ организовывает для детей-сирот православный лагерь под названием «Тропинка к Богу». В этом году в лагере отдыхают 30 детей, родители которых находились или погибли в зоне АТО.

Начался лагерь 16 июля и будет работать в течение 16 дней. Отдых для детей проводится за средства, собранные во время благотворительных Рождественских вечеров колядок во всех районах епархии.

Здесь дети набираются сил, получают новые впечатления, узнают о вере и Боге, и пытаются забыть про все невзгоды, которые выпали на их долю, сообщают в пресс-службе Житомирской епархии.

По материалам официального сайта Житомирской епархии УПЦ