28 июля по всей Украине одновременно состоится праздничный перезвон

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 28 июля 2015 года в 12:00 по киевскому времени, в рамках акции церковного звона «Слава Тебе, Боже!», во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в течение 15 минут будет осуществлен праздничный перезвон, который оповестит украинской пастве о кульминации торжеств в честь 1000-летия кончины святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси.

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