7 чудотворных икон Богородицы: Призри на смирение (видео)
16:42, 22 июля 2015Православие
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К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.
27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины.
Очередной сюжет вышел на телеканале Интер о киевской святыне – иконе Божьей Матери “Призри на смирение”.
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