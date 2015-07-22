7 чудотворных икон Богородицы: Почаевская (видео)

К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.

27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины.

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Второй сюжет – о Почаевской иконе Божией Матери вышел на телеканале Интер 20 июля.