7 чудотворных икон Богородицы: Почаевская (видео)

16:38, 22 июля 2015
Православие
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К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.

27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины.

ВИДЕО

Второй сюжет – о Почаевской иконе Божией Матери вышел на телеканале Интер 20 июля.

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