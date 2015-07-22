7 чудотворных икон Богородицы: Почаевская (видео)
16:38, 22 июля 2015Православие
1944обновлено
К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.
27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины.
Второй сюжет – о Почаевской иконе Божией Матери вышел на телеканале Интер 20 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter