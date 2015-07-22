Против Почаевской Лавры готовится масштабная провокация - Митрополит Владимир (укр.)

Митрополит Почаївський Володимир (Мороз) звернувся до вірян УПЦ з заявою про вирогідну масштабну провокацію, яка готується проти Свято-Успенської Почаївської лаври.

Текст відповідної заяви оприлюднено на офіційному сайті Почаївської лаври.

Дорогі браття і сестри!

Українська Православна Церква зараз живе у непрості часи випробувань. У її адрес часто лунають потоки брехні та неправди. Канонічні храми захоплюються – обманом або силовим способом. Піддаються сумніву любов і турбота Церкви про нашу спільну Батьківщину.

Але ж наша Церква, як сказав Блаженнійший митрополит Онуфрій, великий патріот.

Що ж дозволяє так стверджувати?

Місія Церкви допомогти людям жити з Богом та бути в мирі з Ним. Адже Він - джерело усіх благ!

Коли люди виконують Господні заповіді, звертаються до Нього в молитві, тоді і сходить благословіння Боже на нашу землю та наш народ. Більше того, через єднання з Всевишнім ми отримуємо все необхідне для того, щоб правильно облаштувати наше життя, готуючись до Вітчизни Небесної.

У цьому і полягає справжній патріотизм. Адже немає нічого більш достойного та необхідного для народу, як усім серцем та душею прагнути до Бога, черпати в Його любові сили для внутрішнього вдосконалення і забезпечення процвітання Батьківщини земної.

Ось чому так важливо зберігати та захищати Православну віру. Саме вона – непохитний фундамент, на якому ми можемо повноцінно вибудовувати наші відносини із Своїм Творцем.

Попереду нас чекають нові випробування.

Проти Свято-Успенської Почаївської Лаври готується масштабна провокація. Ми просимо усіх віруючих посилити свої молитви за нашу обитель. Ознайомлюйтесь з останніми подіями на офіційному сайті Лаври. Можливо доведеться черпати інформацію про ситуацію в нашому монастирі і з інших джерел.

Ми віримо, що Господь і на цей раз відведе від нас загрожуючу небезпеку. Головне – в усьому покластися на Його благість та не зректися нам православної віри у часи випробувань.