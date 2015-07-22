Православный епископ убедил девушку не прыгать с моста

Утром 22 июля 20-летняя девушка в коротком чёрном платье и синем кардигане взобралась на дугу пешеходного моста через реку Сож. Возле моста собрались прохожие, прибыли сотрудники МЧС и милиции. По словам очевидцев, девушка плакала и говорила, что спустится, только если приедет её мама.

Услышав о ЧП, к мосту из расположенного буквально в двух шагах Епархиального управления пришёл епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. У него получилось завязать разговор с девушкой. Спасатели при этом вынуждены были отойти от священника, поэтому не слышали, о чём он говорил, пишет «Наша Ніва».

Через несколько минут девушка стала спускаться с 35-метровой высоты. Она шла пошатываясь, под вздохи зевак, но всё-таки добралась до начала опоры. Оттуда её сняли сотрудники МЧС.

После епископ увел девушку в епархиальное управление. Он не стал общаться с журналистами. Сказал только: «Я не герой» — сообщает сайт kp.by.