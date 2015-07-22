Центр информации УПЦ проводит аккредитацию СМИ на события 1000-летия преставления святого князя Владимира

Центр информации Украинской Православной Церкви проводит аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на праздничные мероприятия к 1000-летию преставления святого князя Владимира.

27 июля в 14.00 на Владимирской горке состоится встреча 7 чудотворных икон Божией Матери, которые впервые одновременно будут находиться в Киеве. Ожидается более 20 тысяч верующих - киевлян и паломников со всей Украины.

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Торжественный молебен на Владимирской горке возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении представителей Поместных Церквей мира. В торжествах примут участие представители государственной власти и правительства Украины.

После молебна состоится многолюдный крестный ход с чудотворными иконами: от Владимирской горки - до Киево-Печерской лавры.

В 17.00 возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение.

28 июля в 09.00 на площади у Успенского собора начнется праздничная Божественная литургия. Верующие смогут приложиться к чудотворным иконам.

Особенность празднований 1000-летия преставления князя Владимира – присутствие в Киеве икон Божьей Матери «Касперовской», «Святогорской», «Ахтырской», «Почаевской», «Зимненской», «Песчанской» и «Призри на смирение».

Аккредитация обязательна. Заявку присылать по адресу 1000.church.info@gmail.com, телефон для справок (066) 095 14 76.

Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ (без сокращений), его должность, контактный телефон, электронный адрес, название события, на которое происходит аккредитация.

Аккредитованные журналисты смогут получить пропуска с пометкой “Пресса” 24 июля с 16 до 19 часов в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А. Для получения пропуска нужно предъявить журналистское удостоверение СМИ. Телефон для справок (066) 095 14 76.