Ничто не может оправдать убийство, потому что всегда есть мирные пути решения проблем - Блаженнейший Онуфрий

Во время воскресной проповеди в Св. Александро-Невском кафедральном соборе. Ховелл штата Нью-Йорк в США Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил православных верующих Америки за поддержку украинского народа и Украинской Православной Церкви.

В частности, Его Блаженство отметил: «Сегодня сложные времена – в Украине проливается человеческая кровь. Ничто не может оправдать убийство, потому что всегда есть мирные пути решения всех проблем. Мы об этом всегда говорим, свидетельствуем и молимся за мир.

Я знаю, что и здесь молятся за мир в Украине. Господь дает нам испытания, и мы должны пронести их, не потеряв не только христианского, но и человеческого достоинства. Человек в земной жизни не может прожить без испытаний, где бы он не жил: в Америке, Австралии, Украине есть свои испытания, которые болезненно отражаются на человеческой жизни».

По материалам eadiocese.org