Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе города Ховелл штата Нью-Йорк в США

19 июля Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Св. Александро-Невском кафедральном соборе. Ховелл штата Нью-Йорк.

В этот день в кафедральном соборе собрались многочисленные верующие общины и гости, многие из которых до эмиграции были паломниками и духовными чадами митрополита Онуфрия (в то время, когда Его Блаженство возглавлял Черновицкую епархию).

Приветствуя Предстоятеля УПЦ протопресвитер Валерий Лукьянов вспомнил предыдущие приезды митрополита Онуфрия в собор, выразил свое сочувствие страдающему украинскому народу и пожелал Его Блаженству на многая лета, милости Божьей, здоровья и спасения.

Приветствуя Предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополит Иларион поблагодарил митрополита Онуфрия за посещение собора и Свято-Троицкой обители, совместное служение и молитву, которые принесли радость и духовенству, и прихожанам. На память о совместном богослужении в Св. Александро-Невском соборе митрополит Иларион преподнес владыке Онуфрию копию мироточивой Гавайской-Иверской иконы Божией Матери.

Сделаный в России список с исчезнувшей Монреальской-Иверской иконы Божией Матери был подарен прихожанину церковной общины в честь Монреальской-Иверской иконы м. Гонолулу, штат Гавайи, иподиякону Нектарию. В 2007 г – в год восстановления канонического общения Православной Церкви за рубежом с Московским Патриархатом, эта икона начала обильно мироточить. Удивительное мироточения продолжается и по настоящее время.

Накануне, 18 июля, перед началом Всенощного богослужения, мироточивая Гавайская-Иверская икона Божией Матери была доставлена в Св. Александро-Невский собор с Джорданвилля.

В своем слове Его Блаженство выразил радость служения с епископами, духовенством, многие из которых в этот воскресный день из самых разных регионов США приехали в кафедральный собор ради совместного молитвенного служения.

«В этом храме я много раз бывал в силу того, что здесь живут мои родственники, многочисленные друзья – независимо от национальности, просто православные христиане, – сказал Блаженнейший Владыка Онуфрий. – Я очень благодарен отцу Валерию – строитель этого собора. Под его руководством работали его сыновья, вся его семья, все прихожане – все трудились, чтобы создать такую красоту, такой прекрасный храм. Все здесь устроено благолепно, и всегда, когда бы я сюда не приезжал, все располагает человека к молитве: и служение, и пение, и архитектурная красота».

Владыка Онуфрий пожелал верующим помощи Божией в несении испытаний – с молитвой, благодарностью и покаянием, пожелал всем милости Божией и доброго здоровья.

Его Блаженство поздравил ключаря собора прот. Сергея Лукьянова, который накануне отметил день своего тезоименитства и преподнес ему наперсным крест с украшениями, изготовленный в честь юбилея 1000-летия кончины св. равноапостольного великого князя Владимира.

В ответ, отец Сергий английском языке поблагодарил высокого гостя. Он вспомнил, как митрополит Онуфрий посещал этот храм еще до воссоединения двух частей Русской Церкви. А теперь владыка впервые служит в соборе, как Предстоятель Украинской Православной Церкви – на радость духовенству и верующим, которые получили в этот день большой дар – служить, молиться, общаться с архипастырем и человеком – воплощением духовной твердости, мудрости Небесной и истинного монашеского смирения.

По материалам eadiocese.org