Начался визит Предстоятеля УПЦ в CША

18 июля, в день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком мужском монастыре Джорданвиля штата Нью-Йорк в сослужении Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и сонма архиереев и духовенства РПЦз.

Как сообщает официальный сайт УПЦ Предстоятеля в поездке сопровождает епископ Хотинский, викарий Черновицко-Буковинской епархии Евсевий.

По завершении богослужения Его Блаженство отслужил литию на могиле Первоиерарха Русской Православной Церкви за рубежом Митрополита Лавра.

Митрополит Лавр скончался 16 марта 2008 года на 81-м году жизни. Главная заслуга Митрополита – воссоединение Русской Православной Церкви за рубежом с Московским Патриархатом.

На память о посещении Свято-Троицкого монастыря Митрополит Иларион подарил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию белый клобук, который принадлежал Митрополиту Лавру. В свою очередь Предстоятель Украинской Православной Церкви вручил в дар Первоиерарху Русской Православной Церкви за рубежом панагию в честь юбилея кончины святого равноапостольного князя Владимира.

Свято-Троицкий ставропигиальный мужской монастырь в Джорданвилле был основан в 1930 году архимандритом Пантелеимоном. Новый этап в деятельности монастыря начинается около 1948, когда в монастырь переезжают монахи из обители преп. Иова Почаевского. Главный храм обители освящен в честь Святой Троицы; нижний храм в честь преподобного Иова Почаевского; кладбищенский в честь Успения Пресвятой Богородицы, а храм на озере – в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской и преподобного Иоанна Рыльского. При монастыре функционирует издательство преподобного Иова Почаевского, иконописная мастерская, Свято-Троицкая духовная семинария и исторический музей. Главная святыня обители – почитаемый список Почаевской иконы Божией Матери.