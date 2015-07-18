Миссия "Милосердие без границ" доставила гуманитарную помощь в Свято-Николаевский женский монастырь на Донетчине

13 июля Миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, доставила тринадцатый транш гуманитарной помощи в зону военного конфликта. Об этом сообщает координатор Миссии протоиерей Захария Керстюк.

Несмотря на сложную пропускную систему, гуманитарный груз доставлен в Свято-Николаевский женский монастырь (село Никольское, Волновахского района, Донецкой области), который находится непосредственно на линии фронта между Волновахой и Марьинкой.

С самого начала боевых действий монастырь во главе с игуменьей Анной (Морозовой), стал центром поддержки и единственной надеждой на выживание для тысяч переселенцев и местных жителей региона. Люди приходят в монастырь, чтобы получить приют и хоть какую-то гуманитарную поддержку.

Таким образом, на сегодня Миссия «Милосердие без границ» собрала, транспортировала и распределила в буферной зоне АТО 958 тонн различных гуманитарных грузов – 46 фур и 19 микроавтобусов – на сумму более 19 млн. грн., без учета 710 500 грн., которые пошли на оплату транспорта.

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