Интер рассказывает о 7 чудотворных иконах Богородицы, которые привезут в Киев 27 июля
16:32, 18 июля 2015Православие
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К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.
27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины. Сюжеты об этих святынях будут транслироваться в эфире программы “Утро” в рубрике “Вера”.
Смотрите анонс главных мероприятий юбилея и первый сюжет о Песчанской (Изюмской) иконе Божией Матери, который вышел на телеканале Интер 16 июля.
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