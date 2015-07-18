Интер рассказывает о 7 чудотворных иконах Богородицы, которые привезут в Киев 27 июля

К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси телеканал "Интер" рассказывает о торжествах, которые пройдут 27-28 июля в Киеве.

27 июля в столицу будет привезено 7 чудотворных икон Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины. Сюжеты об этих святынях будут транслироваться в эфире программы “Утро” в рубрике “Вера”.

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Смотрите анонс главных мероприятий юбилея и первый сюжет о Песчанской (Изюмской) иконе Божией Матери, который вышел на телеканале Интер 16 июля.