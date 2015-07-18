В Запорожской области появилась первая в мире храм-часовня на глубине 840 метров

16 июля, накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины, первую в мире часовню, расположенную на глубине 840 метров, освятили в шахте «Эксплуатационная» Запорожского железорудного комбината. Чин освящения совершил епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

Вера важна для любого человека, в любой профессии и при любой деятельности. Но особенно это касается работы, связанной с постоянным риском для жизни, отмечается на сайте Бердянской епархии.

Сотрудники Запорожского железорудного комбината знают об этом, и постоянно обращаются в молитвах к святой великомученице Варваре, которую считают своей покровительницей. Уникальную часовню возвели в честь этой святой.

Усилиями генерального директора ЗАО “ЗЖРК” Михаила Короленко ранее на территории Запорожского железорудного комбината уже была построена часовня в честь святой Варвары, которую в день 45-летия со дня ввода предприятия в эксплуатацию также освятил епископ Ефрем.

По материалам сайта Бердянской епархии УПЦ