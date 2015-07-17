В УПЦ указали на пробелы в новом законопроекте о трансплантации органов

В новом законопроекте «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека» не прописано, какой именно должен быть принцип несогласия самого человека стать донором в случае своей смерти, а также куда обращаться по этому поводу.

Такое мнение высказал архиепископ Лука (Коваленко), управляющий Запорожской епархией Украинской Православной Церкви и кандидат медицинский наук, сообщает Центр информации УПЦ.

«В новом законопроекте сохраняются нормы старого закона о том, что взятие органов не должно искажать тело умершего донора, а трансплантологи не имеют право диагностировать смерть человека. Живым донором может стать только полностью дееспособное лицо - осознанно и без принуждения», - отмечает архиепископ Лука.

По его словам, количество пересадок органов не зависит от презумпции согласия или несогласия.

«Почему в МОЗ не говорят о том, что в США или Германии, где в основу закона о трансплантации положен принцип презумпции несогласия, делают в десятки раз больше пересадок органов и тканей, чем, например, в России или Беларуси, в которых в основу закона о трансплантации положен принцип презумпции согласия? Это свидетельствует о том, что вопрос не в формулировке, а в уровне развития системы трансплантационной службы, системе социального обеспечения, информирования граждан и системе контроля», - подчеркивает архиерей.

Также архиепископ Лука замечает, что в статье 20 законопроекта разрешается применение фетальных материалов (продукты, полученные из абортированных эмбрионов или плодов. - ЦИ) для трансплантации.

«Церковь категорически выступает против этого, поскольку данный материал получают в результате аборта, который признается смертным грехом. Нельзя найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Во многих странах фетальная медицина запрещена законом, в первую очередь из морально-этических соображений», - говорит представитель УПЦ.

Применение фетальной терапии, по словам архиепископа Луки, создает трупный детский бизнес, приносящий огромные прибыли.

«Подобная практика способствует распространению и коммерциализации абортов. Странно получается: религиозные и философские взгляды на проблему трансплантации рассматриваются как заблуждение или предрассудок, а варварские правила детоубийств по согласию - как свидетельство современного прогресса», - отмечает владыка.

Полный текст письма архиепископа Луки к Министерства здравоохранения опубликован на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.

Как сообщалось, МОЗ предложил к публичному обсуждению проект закона «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека». Такое предложение и соответствующий законопроект обнародован на сайте Минздрава.