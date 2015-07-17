В Киевской православной богословской академии презентовали книгу "AXIOS: таинство человеческой природы"

16 июля 2015 г. в Киевской православной богословской академии по случаю 400-летнего юбилея со дня основания академии состоялась презентация книги «AXIOS: таинство человеческой природы».

Презентация книги состоялась в помещении Киевской православной богословской академии при участии Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, ректора Киевской православной духовной академии, Митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания; профессорско-преподавательского состава академии, украинских политиков и представителей бизнеса.

Это первая современная работа в Украине богословско-просветительского направления, над которой совместно работали представители украинского бизнеса, светской интеллигенции и профессора Киевской православной богословской академии. «Украинская православная церковь Киевского патриархата всегда общается с прихожанами в формате диалога, независимо от их статуса или социального положения. Это дает возможность быть не только услышанными, но и слышать тех, кто к нам обращается. Поэтому мы охотно откликнулись на проявленную инициативу написать книгу, которая бы дала возможность людям, которые имеют ограниченное количество свободного времени, например, бизнесменам, политикам, просто профессионалам своего дела, ознакомиться с основами богословских трудов», – рассказывает ректор Киевской православной богословской академии, Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний.

«Бешеный темп современной жизни, к сожалению, не позволяет людям уделять достаточно времени для поиска настоящих жизненных ценностей, чтобы разобраться в потребностях своего внутреннего «я». Сегодня эта проблема является знакомой почти каждому из нас, ведь она предстает перед совершенно разными по специальности или состоянию людьми. Именно поэтому мы обратились к Киевской православной богословской академии с просьбой написать работу, которая будет полезна украинцам не только как средство расширения жизненного кругозора или самосовершенствования, а, в первую очередь, как помощь в решении ежедневных вопросов на нашем жизненном пути», – отмечает Андрей Мацола, украинский бизнесмен, основатель «Первой частной пивоварни».

По завершении презентации Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вручил всем присутствующим экземпляры книги «AXIOS: таинство человеческой природы».