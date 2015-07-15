В Донецке почтили Турковицкую икону Божией Матери

15 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка состоялось торжественое богослужение по случаю дня памяти Турковицкой иконы Божией Матери.

Ежегодно Православная Церковь особенно почитает Чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Турковицкая», явленный православным христианам Холмщины в XIV веке. Верующие Донетчины также чтут эту икону, в честь которой освящен храм в Донецкой епархии.

15 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион возглавил Божественную литургию.

За богослужением перед чтимой иконой Богородицы «Турковицкой» духовенство и прихожане молились о мире на Донбассе.

После Литургии состоялось поклонение Божией Матери перед Её честной иконой.

Обращаясь к верующим с архипастырской проповедью, митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ Иларион привел исторические параллели связанные с историей Турковицкой иконы Богородицы и реалиями сегодняшнего дня. Его Высокопреосвященство пожелал всем жителям города, несмотря на тяжелые испытания, сохранять веру в Господа и Покров Пречистой Его Матери.

По материалам сайта Донецк Православный