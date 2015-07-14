Блаженнейший Онуфрий в Санкт-Петербурге принял участие в заседании Священного Синода РПЦ
14:12, 14 июля 2015Православие
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13 июля в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В заседании принял участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Во время своего приветственного слова к членам Синода Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с прошедшим днем тезоименитства и вручил панагию, изготовленную по случаю празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Также в заседании Синода принял участие Председатель Отдела внешних Церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
По материалам официального сайта РПЦ
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