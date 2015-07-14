В Запорожье детскому диспансеру передали медицинское оборудование стоимостью свыше 100 тыс грн

Оборудование для функциональной и лабораторной диагностики стоимостью 118 300 гривен передала детскому областному противотуберкулезному диспансерау Запорожская епархия УПЦ.

Медтехника была закуплена на средства, собранные в рамках организованного епархией благотворительного марафона «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба епархии.

Оборудование вручил сотрудникам больницы 9 июля архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Также в сборе необходимых средств приняли участие сами медики.

Владыка Лука пожелал, чтобы новое современное медицинское оборудование помогало детям выздоравливать: «Дай Бог, чтобы наши дети быстрее выздоравливали, чтобы выносились правильные диагнозы, и было назначено своевременное лечение».

Архиерей также призвал маленьких пациентов всегда помнить о тех последствиях, которые неизбежно следуют за необдуманными и легкомысленными поступками. «По духовному, человек всегда получает от Бога милость, Бог не оставляет никого, если, конечно, человек к Нему обращается. Как только человек оставляет Бога, тут же на его жизненном пути начинаются проблемы. Вся история человечества нас этому учит», – сказал владыка Лука.

По его словам, в результате человек платит дорогой ценой, собственным здоровьем. «Будем же беречь его, ведь здоровье, как и наша жизнь, является даром Божьим. Будем милосердными и добрыми ко всем, кто нас окружает, чтобы заслужить благословение и великие щедроты от Господа», – призвал архиепископ Лука.

По материалам сайта Запорожской епархии УПЦ