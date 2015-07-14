Что нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми - пресс-секретарь Блаженнейшего Онуфрия

Если человек чувствует себя счастливым и при этом не является сознательно религиозным, он все же движется в направлении к Богу.

Так прокомментировал последние социологические данные относительно самооценки ощущение счастья украинцами пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архимандрит Пафнутий (Мусиенко), сообщает Центр информации УПЦ.

"Счастливым бывает человек тогда, когда он живет по Божьим заповедям, занимает в жизни свое место и использует таланты, которые ему подарил Господь. То есть, когда он живет по Божьей воле – даже иногда не понимая этого", – отмечает отец Пафнутий.

По его мнению, тот факт, что 57% украинских граждан, несмотря на те сложности, которые сейчас существуют в нашей стране, чувствуют себя счастливыми, свидетельствует о положительной тенденции.

"Когда в обществе происходят такие катаклизмы, как война и экономический кризис, люди особенно нуждаются в каком-то элементе стабильности, и многие находят такую опору в вере, молитве, Церкви. И благодаря этому могут чувствовать себя более полноценными, спокойными и счастливыми", – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, по последним данным Киевского международного института социологии, счастливыми себя чувствуют 57% жителей Украины; 22% – частично счастливыми, частично нет; 17% - несчастными или скорее не счастливыми.

В последние годы уровень ощущения счастья в Украине практически не изменился: если в течение 2001-2010 годов прослеживалась тенденция роста общего уровня счастливости, то после 2011 года тех, кто чувствует себя счастливыми, стало немного меньше, и после 2012 года число счастливых стабилизировалась на уровне 57%-60%.