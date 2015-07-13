Болгарская Православная Церковь против того, чтобы люди работали в выходные

Иерархи БПЦ считают, что пренебрежение физическим и духовным здоровьем сотрудников, игнорирование их личных и религиозных потребностей нанесет ущерб обществу в целом.

Соответствующее послание Священного синода Болгарской православной церкви было обнародовано на прошлой неделе.

В документе, в частности, отмечается, что в последние годы в стране все шире распространяется практика привлечения как частными, так и государственными компаниями своих сотрудников к труду по субботам, воскресеньям и праздникам. Таким образом, люди лишаются права на отдых и личную жизнь, лишаются возможности посвятить время Богу, провести время со своими близкими, восстановить духовные и физические силы.

«В эти дни мы обращаем наши мысли к Богу, Который есть Любовь, призваны творить добро людям, которыми Бог окружил нас — супругам, детям, родителям и родственникам», — говорится в послании.

Официально в Болгарии законом закреплена пятидневная 40-часовая рабочая неделя. Однако на практике, используя пробелы в законодательстве, работодатели часто привлекают своих сотрудников к работе по воскресеньям и праздникам.

«Мы считаем, что эта тенденция, идущая от интересов бизнеса, демонстрирующая пренебрежение физическим и духовным здоровьем работников, игнорирующая их отношения с семьями и друзьями, неизбежно нанесет ущерб как отдельным лицам, так и обществу в целом», — предостерегают иерархи Болгарской церкви.

Они также напоминают, что для христиан главным днем отдыха и главным христианским праздником является воскресенье — день воспоминания славного Воскресения Христова.

«Мы призываем государственные учреждения принять необходимые меры, чтобы практика выхода на работу сотрудников в эти дни ограничилась теми областями и секторами экономики и производства, которые не позволяют прерывания рабочего процесса, причем эти вопросы должны быть четко регламентированы», — говорится в документе.

http://rublev.com/news/bolgarskaja-tsjerkov-vystupila-protiv-togo-chtoby-ljudi-rabotali-v-vyhodnyje-i-prazdnikirublev.com