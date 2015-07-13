В Киеве покажут новые находки с раскопок Десятинной Церкви

В Национальном музее истории Украины 14 июля откроется выставка «Владимир Креститель – Великий князь Киевский».

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На выставке представлены около 250 оригинальных экспонатов из фондов музея и Института Археологии НАНУ. Большинство предметов экспонируются впервые, в том числе – коллекция материалов из новейших исследований фундаментов Десятинной церкви и прилегающей к ней территории, проведенных архитектурно-археологической экспедицией Института археологии НАНУ в 2005-2011 годах. В эту коллекцию вошли строительные материалы, фрагменты пола, детали архитектурного декора, обломки фресок.

Кроме того, на выставке также будут представлены предметы оружия, украшения и бытовые изделия скандинавского происхождения с дружинных погребений Х века; предметы раннехристианского культа ІV–VІІ ст.; культовые вещи сирийского и византийского происхождения; многочисленные кресты древнерусского периода; остатки золотяной тесьмы из раскопок Десятинной церкви; златник и серебряники Владимира; плинфа со знаком тризуба; современные монеты, ордена, медали с изображением князя Владимира.

1000-летие преставления князя Владимира в этом году отмечается в Украине официально.

cultprostir.ua