Немецкие благотворители считают доставку гуманитарной помощи в зону АТО через Церковь - единственным действенным механизмом

С апреля текущего года Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам реализует совместный проект с немецкой благотворительной организацией «Diakonie Katastrophenhilfe» (диакония во время катастроф). Совместно осуществляется оказание гуманитарной помощи мирным гражданам на Востоке Украины, которые пострадали от последствий военных действий.

Организация «Diakonie Katastrophenhilfe» оказывает гуманитарную помощь в разные страны мира для людей, которые стали жертвами стихийных бедствий, войны или переселения. Совместный с УПЦ проект был создан для доставки гуманитарных грузов пострадавшему мирному населению в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, особенно в маленькие города и села.

На встрече главы Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова с руководителем проектов «Diakonie Katastrophenhilfe» в Европе Аннет Вибе (Annette Wiebe) был поднят вопрос о сложностях пересечения линии границы на Донбассе.

Глава немецкой благотворительной организации поблагодарила представителей Социального отдела за решимость преодолевать трудности в этом вопросе и отметила, что сотрудники «Diakonie Katastrophenhilfe» приложат все усилия в содействии Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам в доставке благотворительной помощи пострадавшим людям.

Также обе стороны признали, что Украинская Православная Церковь в данной ситуации стала единственным надежным механизмом доставки и распределения гуманитарной помощи нуждающимся мирным гражданам зоне вооруженного противостояния, так как она действует через многочисленные приходы, которые есть почти во всех городках и селах Украины.

По материалам официального сайта Отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам